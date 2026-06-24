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"Mercan Köşk": İki düşman ailenin imkansız aşkı ekranlara taşınıyor!

"Mercan Köşk": İki düşman ailenin imkansız aşkı ekranlara taşınıyor!

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren "Mercan Köşk" dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken FARO ve Sinehane ortak yapımı dizi, yeni sezonda atv'de izleyiciyle buluşacak.

"Mercan Köşk"ten İlk Kareler Paylaşıldı: Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Başrolde!

Çekimleri Mersin Tarsus'un büyüleyici ve tarihi atmosferinde tüm hızıyla devam eden, FARO ve Sinehane ortak yapımı yeni dizi 'Mercan Köşk' setinden ilk fotoğraflar izleyicinin beğenisine sunuldu. Yayınlanan kareler, dizinin görsel kalitesini ve oyuncular arasındaki uyumu gözler önüne sererek yeni sezona dair merakı iyice artırdı.

Düşman İki Aile ve İmkansız Bir Aşk

Güçlü hikayesiyle dikkat çeken dizi; geçmişten gelen büyük sırlar, amansız hesaplaşmalar ve iki düşman aile arasında filizlenen imkansız bir aşkı merkezine alıyor. Yeni neslin başarılı ve sevilen isimleri Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren yapım, şimdiden sezonun en uyumlu dizi çiftlerinden biri olmaya aday.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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