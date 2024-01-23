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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024, 10:47 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 11:00

Aldatmak 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Biz sizinle aynı taraftayız!”

ATV’nin sevilen dizilerinden Aldatmak’ın 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana “Biz sizinle aynı taraftayız!” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 55. bölüm 2. fragmanı...

Perşembe akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Aldatmak 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Oylum hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verince Dicleli evinde sular durulur. Ozan'ın başarısı onu beklenmedik bir tanıdıkla anlaşmaya götürecektir.

Tolga yeni bir yola girerken Selin ona güvenmekte tereddüt eder. İkili, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir kararın eşiğine gelir.

İpek'in davranışları Güzide'yi şaşırtmaya devam eder. Sezai ile Güzide onun iyi niyetine inanırken İpek'in planlı bir hamlesi Oltan'ın iyice gözüne girmesini sağlayacaktır.

Sezai, Güzide ile ilişkisinde büyük bir adım atmaya hazırlanır. Eski düşmanlar dostluk kurarken yalnız kalan Tarık olur. Yeşim sarsıcı bir keşifte bulunur. Sevdiği kadın ile kızı arasında kalan Sezai'nin öğrendikleri ise her şeyi değiştirecektir…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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