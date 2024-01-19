PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 23:15 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024, 23:39

▶️ Esra Erol canlı yayınında eşine saldırmaya çalıştı! Fare zehri, kelepçeler, birbirini ısıran insanlar...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol'a başvuran Selçuk Korkut'un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut'un anlattıkları ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Zeynep Nazan Korkut, Gökhan isimli bir kişiye kaçtığını ve onunla ilişkisine devam ettiğini belirtince eşi sinir krizi geçirdi ve canlı yayında eşine saldırdı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Esra Erol da kavgayı ayırmak isterken güvenlik güçleri araya girdi. İşte Esra Erol'da programında damga vuran o anlar!

SIRADAKİ VİDEO
Müge Anlı şaştı kaldı: Köy değil ahlaksızlık yuvası!
19.01.2024Cuma
İZLE | Gönül Dağı 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
19.01.2024Cuma
Kardeşlerim 113. bölüm 2. fragmanı: “Biz Oğulcan ve Aybike’yi nasıl toparlayacağız''
19.01.2024Cuma
Mehmet Ali Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Yayın ihbar kabul edildi! İncelemeye alındı! Katil aile içinden birisi
18.01.2024Perşembe
🔴 A SPOR CANLI YAYIN ⚽ ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 🏆 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN FULL İZLE ▶️
17.01.2024Çarşamba
Bunlar da Var
▶️ Galatasaray 4-1 Ümraniyespor ⚽ ÖZET İZLE 05:44
▶️ Galatasaray 4-1 Ümraniyespor ⚽ (ÖZET İZLE)
19.01.2024Cuma
Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! Peki Dragon uzay aracı şu anda nerede? 08:21
Dragon uzay aracı şu anda nerede?
19.01.2024Cuma
Sözcü TV ile Ekrem İmamoğlu arasında ipler kopuyor! Ersan Şen sallamaya başladı: İşi zor 00:47
Sözcü TV ile Ekrem İmamoğlu arasında ipler kopuyor!
19.01.2024Cuma
Müge Anlı şaştı kaldı: Köy değil ahlaksızlık yuvası! 10:23
▶️ Müge Anlı şaştı kaldı: Köy değil ahlaksızlık yuvası!
19.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA