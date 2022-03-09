Müge Anlı izleyenleri şokta! Kızının kocasına gönlünü kaptıran anne damadına kaçtı

Müge Anlı'da 'dünyanın çivisi çıktı' dedirten Cemile Özdemir milyonları çileden çıkarttı! Kızının kocasına gönlünü kaptırdı, Atv canlı yayınında gerçekleşen yüzleşme Türkiye'yi şaşkına çevirdi. 1 yıldır kayıp olan Özdemir'in kızını ve torununu darp eden damadının yanında olduğu ileri sürülmüştü. 1 yıl sonra ortaya çıkan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Cemile Özdemir, annesi, teyzesi, kızı ve eşi ile yüzleşti. Damadına gönlünü kaptıran Cemile Özdemir'in sözleri Türkiye'yi çileden çıkarttı. 43 yaşında 3 çocuk annesi olan 'damadına kaçan kadın'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi...