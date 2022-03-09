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Müge Anlı'da 'dünyanın çivisi çıktı' dedirten Cemile Özdemir milyonları çileden çıkarttı! Kızının kocasına gönlünü kaptırdı şok yüzleşme!

Müge Anlı'da 'dünyanın çivisi çıktı' dedirten Cemile Özdemir milyonları çileden çıkarttı! Kızının kocasına gönlünü kaptırdı, Atv canlı yayınında gerçekleşen yüzleşme Türkiye'yi şaşkına çevirdi. 1 yıldır kayıp olan Özdemir'in kızını ve torununu darp eden damadının yanında olduğu ileri sürülmüştü. 1 yıl sonra ortaya çıkan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Cemile Özdemir, annesi, teyzesi, kızı ve eşi ile yüzleşti. Damadına gönlünü kaptıran Cemile Özdemir'in sözleri Türkiye'yi çileden çıkarttı. 43 yaşında 3 çocuk annesi olan 'damadına kaçan kadın'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi...

09.03.2022 12:18 - Son Güncelleme: 09.03.2022 12:36
Müge Anlı’da ’dünyanın çivisi çıktı’ dedirten Cemile Özdemir milyonları çileden çıkarttı! Kızının kocasına gönlünü kaptırdı şok yüzleşme!

KIZININ KOCASI İLE...

Müge Anlı'da 'dünyanın çivisi çıktı' dedirten Cemile Özdemir milyonları çileden çıkarttı! Kızının kocasına gönlünü kaptırdı 1 yıl sonra şok yüzleşme Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gerçekleşti.

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Müge Anlı’da ’dünyanın çivisi çıktı’ dedirten Cemile Özdemir milyonları çileden çıkarttı! Kızının kocasına gönlünü kaptırdı şok yüzleşme!

43 yaşındaki 3 çocuk annesi Cemile Özdemir iddiaya göre damadı tarafından kandırıldı. Azime Hanım, kızı Cemile'yi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı’da ’dünyanın çivisi çıktı’ dedirten Cemile Özdemir milyonları çileden çıkarttı! Kızının kocasına gönlünü kaptırdı şok yüzleşme!

1 yıl sonra bugün Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan ve ailesi ile yüzleşen Cemile Özdemir'in damadına gönlünü kaptırdığı ortaya çıktı, milyonlar ekran başına kilitlendi.

Müge Anlı’da ’dünyanın çivisi çıktı’ dedirten Cemile Özdemir milyonları çileden çıkarttı! Kızının kocasına gönlünü kaptırdı şok yüzleşme!

Annesi, teyzesi, eşi ve kızı ile yüzleşen Cemile Özdemir'e sosyal medyada tepkiler çığ gbi büyüdü.

Müge Anlı’da ’dünyanın çivisi çıktı’ dedirten Cemile Özdemir milyonları çileden çıkarttı! Kızının kocasına gönlünü kaptırdı şok yüzleşme!

Canlı yayına bağlanan Cemile'nin eşi ise, "Dönmek isterse buyursun gelsin. Ben çocuklarım için, namusum için gelsin diyorum" sözleri ile şaşkına çevirdi.

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