Kasımpaşa 3-2 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa evinde Tarkan Serbest'in 101. dakika attığı gol ile Kocaelispor karşısında 3-2 öne geçti.
Kasımpaşa 3-2 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa evinde Tarkan Serbest'in 101. dakika attığı gol ile Kocaelispor karşısında 3-2 öne geçti.
GOL | Kasımpaşa 1-0 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 1-1 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 2-1 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 2-2 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 4-2 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 5-3 Kocaelispor