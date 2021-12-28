Haberler Televizyon Videoları Kasımpaşa 3-2 Kocaelispor GOL: Tarkan Serbest | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE

Kasımpaşa 3-2 Kocaelispor GOL: Tarkan Serbest | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE

Kasımpaşa 3-2 Kocaelispor GOL: Tarkan Serbest | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE
28.12.2021 15:59 - Son Güncelleme: 28.12.2021 16:07

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:38
GOL | Kasımpaşa 4-3...
Ana Sayfa 00:58
GOL | Kasımpaşa 2-2...
Ana Sayfa 01:10
GOL | Kasımpaşa 1-0...
Ana Sayfa 22:52
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:36
Kasadan dakikalar içinde 10...
Ana Sayfa 01:32
Simge Sağın'dan dekolte şov!...
Ana Sayfa 00:41
Bergüzar'ın yatak pozlarına...
Ana Sayfa 00:55
Belediye personeli define...
Ana Sayfa 00:30
Yeni tarzıyla bakın kimlere...
Ana Sayfa 04:32
Erdoğan'dan MAS-ICNA...
Ana Sayfa 00:21
Parkta karşılaşan liseli genç...
Ana Sayfa 01:08
Yılbaşını kana bulayacaklardı!...

Kasımpaşa 3-2 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa evinde Tarkan Serbest'in 101. dakika attığı gol ile Kocaelispor karşısında 3-2 öne geçti.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA