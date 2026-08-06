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Diyarbakır'da düğün salonu karıştı: Kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düğün salonu karıştı: Kavgada 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda taraflar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düğün salonunda kavga çıktı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Polis ekipleri düğün salonu ve çevresinde olası bir gerginliğe karşı güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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