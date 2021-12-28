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Kasımpaşa 4-2 Kocaelispor GOL: Alpay Çelebi | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE

Kasımpaşa 4-2 Kocaelispor GOL: Alpay Çelebi | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE
28.12.2021 16:00 - Son Güncelleme: 28.12.2021 16:07

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:55
GOL | Kasımpaşa 3-2...
Ana Sayfa 01:07
GOL | Kasımpaşa 2-1...
Ana Sayfa 01:10
GOL | Kasımpaşa 1-0...
Ana Sayfa 02:34
Eren Kış-13 başladı
Ana Sayfa 00:36
Kasadan dakikalar içinde 10...
Ana Sayfa 01:02
Velayeti kaybeden Özcan soluğu...
Ana Sayfa 01:19
Pitbull saldırısına uğrayan...
Ana Sayfa 00:31
Özgü Kaya'dan nefesleri kesen...
Ana Sayfa 00:18
Pınar Altuğ'dan yarı çıplak...
Ana Sayfa 00:05
Ev haliyle kendine hayran...
Ana Sayfa 03:17
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç...
Ana Sayfa 00:30
Yeni tarzıyla bakın kimlere...

Kasımpaşa 4-2 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa evinde Alpay Çelebi'nin 105. dakika kendi kalesine attığı gol ile Kocaelispor karşısında skoru 4-2 yaptı.

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