Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kocaelispor deplasmanda Benhur Keser'in 110. dakikada attığı gol ile Kasımpaşa karşısında skoru 4-3 yaptı.
Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kocaelispor deplasmanda Benhur Keser'in 110. dakikada attığı gol ile Kasımpaşa karşısında skoru 4-3 yaptı.
GOL | Kasımpaşa 1-0 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 1-1 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 2-1 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 2-2 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 3-2 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 4-2 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 5-3 Kocaelispor