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Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor GOL: Benhur Keser | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE

Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor GOL: Benhur Keser | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE
28.12.2021 16:01 - Son Güncelleme: 28.12.2021 16:07

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Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kocaelispor deplasmanda Benhur Keser'in 110. dakikada attığı gol ile Kasımpaşa karşısında skoru 4-3 yaptı.

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