Salah’ı gören Trabzonlu teyzeden güldüren sözler: "Gız bu ne gada güççük"

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 00:09 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 01:12

Trabzonspor'un yeni yıldızı Araklı'da

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, reklam filmi çekimleri için Trabzon'un Araklı ilçesine geldi. Ünlü futbolcunun lüks bir cip ile mahalleye girişi yöre halkında merak uyandırdı.

Karadenizli teyzenin şiveli tepkisi güldürdü

Salah'ın araçtan indiği anları cep telefonuyla kayda alan mahalle sakini bir teyze, ünlü yıldızı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yöresel şiveyle konuşan teyzenin, "Ahana da geldi. O ne bilema bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişötü var" sözleri dinleyenleri gülümsetti.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Yöre sakini teyzenin samimi ve doğal tepkilerinin yer aldığı video, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok izlenenler arasına girdi. Bordo-mavili taraftarlar ve kullanıcılar paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.