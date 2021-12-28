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Kasımpaşa 5-3 Kocaelispor GOL: Yusuf Erdoğan | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE

Kasımpaşa 5-3 Kocaelispor GOL: Yusuf Erdoğan | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı A SPOR İZLE
28.12.2021 16:02 - Son Güncelleme: 28.12.2021 16:06

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Kasımpaşa 5-3 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa evinde Yusuf Erdoğan'ın 116. dakikada attığı gol ile Kocaelispor karşısında skoru 5-3 yaptı.

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