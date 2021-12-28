Kasımpaşa 5-3 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa evinde Yusuf Erdoğan'ın 116. dakikada attığı gol ile Kocaelispor karşısında skoru 5-3 yaptı.
Kasımpaşa 5-3 Kocaelispor! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşa evinde Yusuf Erdoğan'ın 116. dakikada attığı gol ile Kocaelispor karşısında skoru 5-3 yaptı.
GOL | Kasımpaşa 1-0 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 1-1 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 2-1 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 2-2 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 3-2 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 4-2 Kocaelispor
GOL | Kasımpaşa 4-3 Kocaelispor