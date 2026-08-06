Konya'da TIR kazası: 1 ölü 9 yaralı

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 16:59 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 17:07

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, seyir halindeyken freni boşaldığı öne sürülen bir TIR kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AVB 053 plakalı TIR, ilçe girişindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada iddiaya göre fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tonlarca ağırlığındaki TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 42 UF 123 ile 80 HE 804 plakalı otomobillere, 42 RL 127 plakalı hafif ticari araca ve 41 AOP 723 plakalı başka bir TIR'a çarptı.

BAKİ TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları büyük bir titizlikle kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baki Türk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 9 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.