Çerkezköy'de park halindeki otomobile çarpan 22 yaşındaki Utku hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 00:05

Yeni aldığı motosikletle kaza yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar ile Veliköy yolu üzerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Utku K., aynı gün satın aldığı öğrenilen plakasız motosikletiyle seyir halindeyken yol kenarında park halinde duran otomobile arkadan çarptı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çarpmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan genç sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Utku K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hurdaya dönen motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.