PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 21:19 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 21:40

Esra Erol'da TikTok'tan kara para aklama iddiası! "5 dakikada 70 - 75 bin lira"

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşinin kendisini aldattığını ve kocasının kumasıyla birlikte kendisini sokağa attığını söyleyen Pınar Hanım, Esra Erol'dan yardım istemişti. Olay derinleştikçe Pınar Hanım'ın eşi Seyfi Bey'in TikTok üzerinden kara para akladığı iddia edildi. Esra Erol ekibinden Caner, 5 dakika da Seyfi Bey'in 70 - 75 bin liraya kadar para kazandığını açıklayınca herkes hayrete düştü.

SIRADAKİ VİDEO
Milyoner'e damga vuran anlar! 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?
30.11.2023Perşembe
Atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ (30 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program) Youtube tek parça izle
30.11.2023Perşembe
Merakla beklenen Kolpaçino 4 fragmanı yayınlandı!
29.11.2023Çarşamba
Filistinli dedenin katledilen torununa vedası yürekleri dağlamıştı!
30.11.2023Perşembe
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI 📺 GS MUN maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)
30.11.2023Perşembe
Bunlar da Var
Milyoner’e damga vuran anlar! 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır? 04:34
1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?
30.11.2023Perşembe
Atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 30 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program Youtube tek parça izle 00:36
Atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE
30.11.2023Perşembe
Filistinli Halit dedenin cennete uğurladığı torunu Reyem’den geriye bu görüntüler kaldı! 03:49
Torunuyla "ruhumun ruhu" sözleriyle vedalaşmıştı!
30.11.2023Perşembe
Alman lidere ‘’protokol krizi’’ şoku! Steinmeier yarım saat uçağın kapısında bekledi 00:29
Alman lidere ‘’protokol krizi’’ şoku!
30.11.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA