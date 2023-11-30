Milyoner'e damga vuran anlar! 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Yarışmaya katılan aşçılık bölümü öğrencisi Rukiye İkra Ağca, isimli yarışmacı, 10 bin TL'lik 'ortalama' sorusunda geceye damga vurdu. Soruyu bilemeyince ODTÜ mezunu jokerini aramak istediğini söyleyen İkra'ya İmirzalıoğlu, " Rahatlat kendini İkra, Arkadaşın doğru cevabı verecektir diye düşünüyorum" dedi. Ancak soruyu yarışmacının ODTÜ mezunu 'jokeri' de bilemedi. İşte büyük şaşkınlık yaratan o anlar...