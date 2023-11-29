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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 19:41 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 19:58

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI 📺 GS MUN maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Manchester United'ı konuk ediyor. Temsilcimizde hedef; tıpkı Old Trafford'da olduğu gibi Rams Park'ta da 3 puana uzanıp son 16 yolunda avantaj yakalamak. Manchester United ise yenildiği takdirde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Galatasaray - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Manchester United'ı konuk ediyor.

Temsilcimizde hedef; tıpkı Old Trafford'da olduğu gibi Rams Park'ta da 3 puana uzanıp son 16 yolunda avantaj yakalamak. Manchester United ise yenildiği takdirde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Angelino, Kaan, Abdulkerim, Boey, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Manchester United : Onana, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Amrabat, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Höjlund

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında süre alamayacak. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildi.

MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Rasmus Höjlünd'un ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

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