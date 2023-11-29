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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 17:18 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 17:54

🔴 GS MANU CANLI İZLE 📺 GS MANCHESTER maçı CANLI İZLE (Anlatımlı) ⚽️ Galatasaray Manchester United MAÇI KAÇ KAÇ? GOL - SKOR VİDEOLU İZLE!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı RAMS PARK'ta ağırlıyor. Davinson Sanchez dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarı kırmızılı ekipte hedef bu maçı kazanıp Avrupa biletini cebe koymak. Mücadeleye dakikalar kala Futbolseverler arama motorlarından maça dair; GS MANU maçı hangi kanalda? Galatasaray Manchester United maçını hangi kanal veriyor? Gs Manchester maçı tv8'5 ta yayınlanacak mı? Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? gibi soruları aratıyor. Galatasaray Manchester United maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Manchester United'ı konuk ediyor.

Temsilcimizde hedef; tıpkı Old Trafford'da olduğu gibi Rams Park'ta da 3 puana uzanıp son 16 yolunda avantaj yakalamak. Manchester United ise yenildiği takdirde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Galatasaray - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında süre alamayacak. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildi.

MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Rasmus Höjlünd'un ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

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