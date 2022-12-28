Haberler Televizyon Videoları MÜGE ANLI'da sinir harbi! Milyonların içinin yağını eriten yumruk! Teyzesini de taciz ettiğini duyunca...

MÜGE ANLI'da sinir harbi! Milyonların içinin yağını eriten yumruk! Teyzesini de taciz ettiğini duyunca...

MÜGE ANLI'da sinir harbi! Milyonların içinin yağını eriten yumruk! Teyzesini de taciz ettiğini duyunca...
28.12.2022 12:08 - Son Güncelleme: 28.12.2022 12:40

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Müge Anlı ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Arife Gökçe'nin kayıbı Müge Anlı canlı yayınında ele alınmaya devam ediyor. 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybında şüpheler köydeki kadınları müstehcen ve belaltı mesajlarla taciz eden Sinan'ın üzerinde toplandı. Sinan hakkında yapılan telefon aramalarından sonuncusu ise kaybolan Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu oldu. Hamide Eroğlu'nun ''Taşınmasaydım beni de kaçıracaklardı'' açıklamasından sonra Tufan Gökçe bir anda yerinden fırlayıp canlı yayında Sinan'ı yumrukladı. İşte o anlar...

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