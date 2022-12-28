Hafta içi her gün Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında Serengil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ancak ertesi gün yayınlanan programda Seren Serengil'in adı bile anılmamıştı. Ardından Serengil, Instagram hesabından Bircan Bali ile Arto'nun mobbing yaptığını ima eden bir paylaşımda bulunmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası hesap vakti geldi çattı. Bircan Bali, "mobbing" konusunu canlı yayında Seren Serengil'e sordu ve üçlü hesaplaştı.