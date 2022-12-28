Haberler Televizyon Videoları ''Hesap vakti'' Seren Serengil, Arto, Bircan Bali kavgasında bugün! Seren Serengil'den Beyaz Tv canlı yayınında ''Mobbing'' açıklaması

''Hesap vakti'' Seren Serengil, Arto, Bircan Bali kavgasında bugün! Seren Serengil'den Beyaz Tv canlı yayınında ''Mobbing'' açıklaması

''Hesap vakti'' Seren Serengil, Arto, Bircan Bali kavgasında bugün! Seren Serengil'den Beyaz Tv canlı yayınında ''Mobbing'' açıklaması
28.12.2022 11:05 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:16

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 39:20
Müstehcen mesajlar atan adam...
Televizyon 13:10
Esra Erol’da akılalmaz olay!...
Televizyon 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 11:01
Esra Erol’da seyircisi 22...
Televizyon 04:34
Annesini öldüren babası...
Televizyon 05:05
Kayserispor evinde turladı!...
Televizyon 01:34
Çalışanın boynu bükülmeyecek!...
Televizyon 01:57
BAŞKAN ERDOĞAN 2023 YILI...
Televizyon 00:39
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan:...
Televizyon 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 00:57
Yargı 49. bölüm fragmanı video...
Televizyon 00:57
SİVASSPOR 5-2 ESENLER Erokspor...

Hafta içi her gün Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında Serengil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ancak ertesi gün yayınlanan programda Seren Serengil'in adı bile anılmamıştı. Ardından Serengil, Instagram hesabından Bircan Bali ile Arto'nun mobbing yaptığını ima eden bir paylaşımda bulunmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası hesap vakti geldi çattı. Bircan Bali, "mobbing" konusunu canlı yayında Seren Serengil'e sordu ve üçlü hesaplaştı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA