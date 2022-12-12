Cumhuriyet Halk Partili Ataşehir Belediyesi'nde çalışan ve 5 aydır maaş alamadığını iddia eden işçilerin grevi sürüyor...

TUTANAK TUTMA TEHDİDİ

Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı.

Hesaplarda İşçiye ödenecek paranın olmadığınıN belirtmesinin üzerine işçiler iş bıraktı. Karar sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar belediye binası önünde toplanarak "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

İŞÇİNİN HAKLI SORUSU DENGESİNİ BOZDU

Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı.

Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi, öfkesine hakim olamadı.

"SANA MI SORACAĞIM"

İlgezdi işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıt verdi.

TEHDİT ETMİŞTİ: HESAP SORACAĞIM

Ayrıca geçtiğimiz hafta belediye bahçesinde iş bırakma eylemi yapan işçilerin yanına giden Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin işçileri tehdit ederek, "Hepinizden hesap soracağım" demişti.