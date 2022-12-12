Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen gün geldi. Batu Alıcı isimli yarışmacı 1 milyon değerindeki soruya ulaştı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Batu Alıcı bir milyonluk soruyu kazandı mı? İşte merak edilenler

KİM MİLYONER OLMAK İSTER MİLYONLUK SORU BELLİ OLDU MU?

Milyonları ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster final sorusu merakla bekleniyordu. Son bölümde geceye damgasını vuran ve tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Batu Avcı 400 bin TL'lik soruya da doğru cevap vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Soru: Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?

A: Bala Hatun

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

Doğru cevap: A

BATU ALICI 1 MİLYON TL'Yİ KAZANDI MI?

Batu 1 Milyonluk soru esnasında çekilme kararı aldı ve 400 bin TL kazandı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, VE NERELİ?

Kim Milyoner Olmak İster'de finale kalmayı başaran yarışmacı Batu Alıcı 20 yaşında. Aslen Bursalı olan Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyor. Babası makine mühendisi, annesi ise tekstil mühendisi olan Alıcı 2020'de girdiği üniversite sınavında 404. oldu.Kayak sporuyla uğraşan Alıcı, okulunun kayak takımında da yer alıyor, ayrıca basketbol ve tenis oynamayı da seviyor.