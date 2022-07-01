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ASGARİ ÜCRET NE KADAR? BELLİ OLDU! 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan NET BRÜT VE ORANI açıkladı! AHABER CANLI YAYINI İZLE

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? BELLİ OLDU! 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan NET BRÜT VE ORANI açıkladı! AHABER CANLI YAYINI İZLE
01.07.2022 17:02 - Son Güncelleme: 01.07.2022 17:34

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR? BELLİ OLDU! 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan asgari ücrette yeni NET, BRÜT VE ORANINI açıklıyor. Yeni asgari ücret ara zam oranı ve net asgari ücret açıklaması A Haber canlı yayını izle...

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Asgari ücret belli oldu. 1 Temmuz 2022 asgri ücrete yapılacak olan ara zam belli oldu. Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların merakla yanıtını beklediği; Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ara zam oranı ne kadar oldu? Asgari ücret brütü ne kadar? Asgari ücret neti ne kadar? sorularını yanıtladı. 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan asgari ücrette yeni NET, BRÜT VE ORANI açıkladı. Yeni asgari ücret ara zam oranı ve net asgari ücret açıklaması A Haber canlı yayını izle...

Asgari ücret açıklandı: Net 5 bin 500 TL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 1 TEMMUZ 2022 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI A HABER CANLI YAYINI İZLE!

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