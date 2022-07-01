ASGARİ ÜCRET NE KADAR? BELLİ OLDU! 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan asgari ücrette yeni NET, BRÜT VE ORANINI açıklıyor. Yeni asgari ücret ara zam oranı ve net asgari ücret açıklaması A Haber canlı yayını izle...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR? BELLİ OLDU! 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan asgari ücrette yeni NET, BRÜT VE ORANINI açıklıyor. Yeni asgari ücret ara zam oranı ve net asgari ücret açıklaması A Haber canlı yayını izle...
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Asgari ücret açıklandı: Net 5 bin 500 TL
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