ASGARİ ÜCRET NE KADAR? BELLİ OLDU! 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan asgari ücrette yeni NET, BRÜT VE ORANINI açıklıyor. Yeni asgari ücret ara zam oranı ve net asgari ücret açıklaması A Haber canlı yayını izle...