Haberler Haber Videoları 'Perili Köşk' satışa çıkıyor! Caddebostan'daki Ragıp Paşa Köşkü'nün ihale değeri dudak uçuklattı!

'Perili Köşk' satışa çıkıyor! Caddebostan'daki Ragıp Paşa Köşkü'nün ihale değeri dudak uçuklattı!

'Perili Köşk' satışa çıkıyor! Caddebostan'daki Ragıp Paşa Köşkü'nün ihale değeri dudak uçuklattı!
04.07.2022 17:05 - Son Güncelleme: 04.07.2022 17:06

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'Perili Köşk' satışa çıkıyor! Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bulunan ve "Perili Köşk" olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla icra yoluyla satışa çıkartılacak. Köşkün değeri ise dudak uçuklatacak cinsten.

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Kadıköy'ün simge yapılarından biri olan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı. 116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü satışa çıkarılacak.

Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan satışa çıkartılacak.

Ragıp Paşa Köşkü'nün icradan satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ise satış ihalesi 3 Ekim tarihinde tekrar yapılacak.

27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor.

TARİHİ KÖŞK, 116 YAŞINDA
Caddebostan'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü. Kırk bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında, bir kule mevcut.

Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.

Ragıp Paşa, 1920 yılında bu köşkte vefat etti. Köşk daha sonra farklı kişilerin mülkiyetine geçti.

Yıllardır bakımsız bir halde bırakıldığı için eski zarafetinden eser kalmadığı görülen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, yeni alıcısıyla eski ihtişamlı günlerine kavuşmayı bekliyor.

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