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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 16:41 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 16:46

Altın Kafes yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Altın Kafes 4. Bölüm - 2. Fragman

Altın Kafes yeni bölüm fragmanı yayınlandı. “Kimse için değişme olur mu? Sen olduğun gibi mükemmel birisin…”

Cihan havuza atlayarak Zeynep'i kurtarır. Cihan, bu yaşananın bir kaza olmadığından emindir. Zeynep'in geçirdiği kaza herkesi telaşlandırır. Özellikle de Onur'u. Onur soğuk bir iş adamından sevgi dolu, telaşlı bir nişanlıya dönüşür. Zeynep ölümle burun buruna gelse de ilk kez Onur'un samimi duygularını görmekten mutludur. Onur Beyoğlu'nun eşi olma yolunda adım adım ilerleyen Zeynep'in gözleri aşktan kör olmuştur. Bu yolda ayağına takılacak sırlar, azılı düşmanlar, intikam ateşiyle yanıp tutuşanlar olduğunu aklından bile geçmemektedir.

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Altın Kafes yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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