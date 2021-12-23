33 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı'da Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi milyonları gözyaşlarına boğdu

Müge Anlı'da 33 yıllık hasret son buldu Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi Atv canlı yayını izleyen milyonları gözyaşlarına boğdu. Oğlunu arayan Turan Çelik, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak yardım istedi. Kısa sürede bulunan Turan Çelik'in oğlu Ozan Yıldız Müge Anlı canlı yayınına çıktı. 30 yıl tek başına savaştığını söyleyen Ozan Yıldız; kardeşlerine ve babasına Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında kavuştu. Evlatlarını ilk kez bir arada gören Turan Çelik, torunu ve gelini ile de tanıştı, o anlar hem güldürdü hem ağlattı.