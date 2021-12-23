33 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı'da Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi milyonları gözyaşlarına boğdu

Turan Bey, kim ne derse desin kendisinde olduğunu, neden böyle olduğunu anlamadığını söyledi, torununun adını bile bilmediğini dile getirdi. Turan Bey, Ozan'ın nerede olduğunu bilmediğini ama Ceyhun Bey'in neden düğüne bile çağırmadığını, haber vermediğini sordu.