Haberler Televizyon Videoları 33 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı'da Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi milyonları gözyaşlarına boğdu

33 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı'da Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi milyonları gözyaşlarına boğdu

33 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı'da Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi milyonları gözyaşlarına boğdu
23.12.2021 12:17

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:34
Sızma yapan teröristler ex...
Ana Sayfa 01:41
Erbil'in kızı Yasmin'in...
Ana Sayfa 00:56
Doğal gaza tarihi ayar!...
Ana Sayfa 02:47
İstanbul'da yoğun kar!
Ana Sayfa 00:58
Osman Bey, Alplerini kurtardı!
Ana Sayfa 00:29
Pınar Altuğ spor yaptığı...
Ana Sayfa 00:32
Azılı FETÖ’cü Dündar...
Ana Sayfa 01:43
Öğretmenden ilköğretim...
Ana Sayfa 00:29
Saadet Partisi Genel Başkanı...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 26. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 06:24
Aldığı cevizler çürük çıkınca...
Ana Sayfa 07:48
Bedia Ener'den yıllar sonra...

Müge Anlı'da 33 yıllık hasret son buldu Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi Atv canlı yayını izleyen milyonları gözyaşlarına boğdu. Oğlunu arayan Turan Çelik, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak yardım istedi. Kısa sürede bulunan Turan Çelik'in oğlu Ozan Yıldız Müge Anlı canlı yayınına çıktı. 30 yıl tek başına savaştığını söyleyen Ozan Yıldız; kardeşlerine ve babasına Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında kavuştu. Evlatlarını ilk kez bir arada gören Turan Çelik, torunu ve gelini ile de tanıştı, o anlar hem güldürdü hem ağlattı.

Televizyon Videoları

Turan Bey, kim ne derse desin kendisinde olduğunu, neden böyle olduğunu anlamadığını söyledi, torununun adını bile bilmediğini dile getirdi. Turan Bey, Ozan'ın nerede olduğunu bilmediğini ama Ceyhun Bey'in neden düğüne bile çağırmadığını, haber vermediğini sordu.

SON DAKİKA