Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından torbacıyla kokain pazarlığı! Feyza Civelek'in WhatsApp mesajları deşifre oldu: Bugünlük eski fiyattan yap

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Civelek'in kendisine siparişle uyuşturucu getiren torbacı Selçuk Ç. ile aralarında geçen telefon konuşmaları deşifre oldu.
Geçtiğimiz 29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek sipariş verdiği 1.5 gram kokain için 6 bin lira ödeme yapmış ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrilmişti.