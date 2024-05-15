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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından torbacıyla kokain pazarlığı! Feyza Civelek'in WhatsApp mesajları deşifre oldu: Bugünlük eski fiyattan yap

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde polisler tarafından GBT sorgusu yapılan torbacı Selçuk Ç.'ye "Getirdin mi malzemeleri" demesi üzerine uyuşturucu ticareti deşifre olmuştu. Dava dosyasına da giren konuşmalara göre ifadesinde, "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in kokaini daha ucuza alabilmek için torbacı Selçuk Ç. ile pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Taş kokaini 'T', toz kokaini de 'L' olarak kodlayan Civelek'in torbacı Selçuk Ş.'ye "Bugünlük eski fiyattan yap" dediği görüldü.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 08:00 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 08:40
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından torbacıyla kokain pazarlığı! Feyza Civelek’in WhatsApp mesajları deşifre oldu: Bugünlük eski fiyattan yap 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından torbacıyla kokain pazarlığı! Feyza Civelek’in WhatsApp mesajları deşifre oldu: Bugünlük eski fiyattan yap 2

Civelek'in kendisine siparişle uyuşturucu getiren torbacı Selçuk Ç. ile aralarında geçen telefon konuşmaları deşifre oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından torbacıyla kokain pazarlığı! Feyza Civelek’in WhatsApp mesajları deşifre oldu: Bugünlük eski fiyattan yap 3

Geçtiğimiz 29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek sipariş verdiği 1.5 gram kokain için 6 bin lira ödeme yapmış ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrilmişti.

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