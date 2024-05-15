Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından torbacıyla kokain pazarlığı! Feyza Civelek'in WhatsApp mesajları deşifre oldu: Bugünlük eski fiyattan yap

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek 'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Civelek'in kendisine siparişle uyuşturucu getiren torbacı Selçuk Ç. ile aralarında geçen telefon konuşmaları deşifre oldu.



