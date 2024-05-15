Son dakika: İzmir’de 4.5 büyüklüğünde deprem | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
|15-05-2024 07:57:55
|38.9592
|26.0511
|7
|MW
|4.5
|Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
|628424
|15-05-2024 07:56:33
|38.9347
|25.9508
|9.74
|ML
|3.7
|Ege Denizi - [50.17 km] Karaburun (İzmir)
|628425
|15-05-2024 07:26:30
|37.9389
|36.3778
|7
|ML
|2.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|628423
|15-05-2024 07:01:27
|37.8678
|36.0892
|6.74
|ML
|1.7
|Saimbeyli (Adana)
|628422
|15-05-2024 07:00:30
|39.0033
|26.0425
|9.78
|ML
|2.7
|Ege Denizi - [49.72 km] Karaburun (İzmir)
|628421
|15-05-2024 06:55:52
|38.9553
|26.0528
|9.69
|ML
|2.5
|Ege Denizi - [45.19 km] Karaburun (İzmir)
|628417
|15-05-2024 06:47:13
|39.2817
|28.6706
|10.97
|ML
|2.3
|Simav (Kütahya)
|628416
|15-05-2024 06:28:29
|37.9733
|27.1019
|6.47
|ML
|1.6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir)
|628413
|15-05-2024 06:21:36
|38.1094
|38.1608
|9.84
|ML
|2.0
|Yeşilyurt (Malatya)