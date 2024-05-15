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Son dakika: İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem | AFAD - Kandilli son depremler listesi

Ege Denizi'nde İzmir Karaburun açıklarında saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin yerin 7 km derinliğinde olduğunu duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 08:08 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 08:15
Son dakika: İzmir’de 4.5 büyüklüğünde deprem | AFAD - Kandilli son depremler listesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde İzmir Karaburun açıklarında saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)

Tarih:2024-05-15


Saat:04:57:55 TSİ

Enlem:38.95917 N

Boylam:26.05111 E

Derinlik:7 km



SON DEPREMLER LİSTESİ

15-05-2024 07:57:55 38.9592 26.0511 7 MW 4.5 Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir) 628424
15-05-2024 07:56:33 38.9347 25.9508 9.74 ML 3.7 Ege Denizi - [50.17 km] Karaburun (İzmir) 628425
15-05-2024 07:26:30 37.9389 36.3778 7 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 628423
15-05-2024 07:01:27 37.8678 36.0892 6.74 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 628422
15-05-2024 07:00:30 39.0033 26.0425 9.78 ML 2.7 Ege Denizi - [49.72 km] Karaburun (İzmir) 628421
15-05-2024 06:55:52 38.9553 26.0528 9.69 ML 2.5 Ege Denizi - [45.19 km] Karaburun (İzmir) 628417
15-05-2024 06:47:13 39.2817 28.6706 10.97 ML 2.3 Simav (Kütahya) 628416
15-05-2024 06:28:29 37.9733 27.1019 6.47 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir) 628413
15-05-2024 06:21:36 38.1094 38.1608 9.84 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)



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