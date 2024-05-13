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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 08:48 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 08:48

Kim Milyoner Olmak İster'de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin'in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı: 15 saat enkaz altında kaldım

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 12 Mayıs Anneler Günü'nde de ekranlara geldi. Yarışmaya Ankara'dan katılan 29 yaşındaki Aylin Karakuş, tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. 6 Şubat depreminde 15 saat enkaz altında kalarak sol bacağını kaybeden Aylin'in acı hikayesi sonrası gözyaşlarına daha fazla hakim olamayan Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya sarıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...

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İZLE I Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Aylin'in hayat hikayesi İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğdu
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