YouTube tarih verdi 10 Aralık 2019 tarihinden itibaren gelir getirmeyen hesapları kapatma kararı aldı. YouTube aldığı karar doğrultusunda, aktif olan hesaplardan herhangi bir gelir elde etmiyor ve bu hesaplar reklam almıyorsa mevcut hesapları kapatma kararı aldı. Peki şimdi ne olacak, 10 Aralık'tan sonra hangi hesaplar kapatılacak? YouTube'da neler izlenmiyor? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili A Haber canlı yayınında tüm bu sorulara yanıt verdi.
YouTube tarih verdi! O hesaplar silinecek |Video26.11.2019 17:55
- İlk milli deniz seyir füzemiz ATMACA fırlatıldı
- TSK’nın vurucu gücü artıyor! Sahaya indiler...
- Sosyal medya toplumu nasıl dönüştürüyor?
- YouTube tarih verdi! O hesaplar silinecek |Video
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- Selçuk Bayraktar AKINCI’nın yer testi görüntüsünü yayınladı |Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.