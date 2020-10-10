Yerli-milli imkanlarla tasarlandı: Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü Sistemi (MUKAS) ne işe yarıyor?

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca, Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü (MUKAS) Sistemi'nin, elektronik harp ve haberleşme sistem operatörlerine gerçeğe yakın bir harekat ortamı sağladığı belirtildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvetleri'nin (TSK) elektronik harp eğitimlerinde kullanılan, ASELSAN tarafından geliştirilen MUKAS Sistemi, elektronik harp ve haberleşme sistem operatörlerine gerçeğe yakın bir harekat ortamı sağlıyor. Haberleşme bantlarındaki tüm elektronik destek ve elektronik taarruz yeteneklerini tek bir araç üzerinde birleştiren MUKAS, yerli-milli imkanlarla tasarlanan ve dünyada eşine az rastlanan kapsamlı bir eğitim simülatörü" denildi.