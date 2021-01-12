WhatsApp'a dava açılabilir mi? Bilgilerimizi çalan WhatsApp'a karşı haklarımız neler?

Gizlilik politikasında güncelleme yapan ve kullanıcılarının bilgilerini paylaşma izni isteyen WhatsApp’a tepkiler sürerken, Türkiye’de konuyla ilgili inceleme başlatıldı. A Haber canlı yayınına katılan USMED İletişim Bölüm Başkanı Babacan Eyüp Başpınar, kullanıcıların WhatsApp’a karşı olan haklarını anlattı ve dava açıp açamayacakları hakkında merak edilenleri yanıtladı.

WhatsApp'ın kullanıcıları "zorunlu veri paylaşımı"na mecbur bırakması sonrası milyonlarca kullanıcı uygulamayı telefonlarından silerek tepki gösterdi. Uygulamanın kullanıcıların kişisel verilerine erişmesi ve bunları başkalarıyla paylaşma tehlikesi sonrası Türkiye de harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlattı. Kamuoyunda da WhatsApp'la ilgili akıllarda birçok soru işareti oluştu. Peki WhatsApp'a karşı haklarımız neler? WhatsApp'a dava açılabilir mi? USMED İletişim Bölüm Başkanı Babacan Eyüp Başpınar, kullanıcıların WhatsApp'a karşı olan haklarını anlattı ve dava açıp açamayacakları hakkında merak edilenleri yanıtladı.

İşte Başpınar'ın açıklamaları:

ZORUNLU VERİ PAYLAŞIMI NE DEMEK?

WhatsApp şu anda bizim anonim şekilde bilgilerimizi zaten alıyordu. Bu verileri şirketlere veya devletlere satıyordu. Tabi bunu kanuni bir zemine oturtmadan yapıyordu. Yeni güncellemeyle beraber bunu resmi bir zemine oturttular. Biri onlara konuyla ilgili dava açarsa şunu diyebilecekler: Sen sözleşmeyi kabul ettin. Ve şöyle bir durum var. Tüm kullanıcılarına bu sözleşmeyi dayatmıyor. AB üyesi ülkelerde böyle bir sözleşme yok. Çünkü AB'deki kanunlar kesinlikle bunu men ediyor. Bunu Avrupa'ya karşı yapamadılar. Diğer ülkelere karşı denediler. Türkiye de çok ciddi adımlar attı bu konuda. KVKK kapsamında şimdi bir resen soruşturmalar başlatıldı. Ne anlama geliyor diye sorarsanız bu sözleşme, buna da Facebook çatı şirketi olan alt markaları olan Instagramla birlikte zaten bazı verilerimizi alıyolardı. Bu veriler üzerinden ihtiyaçlarımızı belirleyerek bize reklam gösteriyorlardı. Ancak Facebook bu dataları genişleterek bizim hakkımızda daha çok bilgi sahibi olmak istiyor. Bunu da alt markası olan WhatsApp üzerinden yapmak istiyorlar.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDE CAYILABİLİR Mİ?

Uygulamanın silinmesi gerekiyor. Ama şunu bilmiyoruz. Kabul etti diyelim, geçmişteki konuşmalarımızda daha sonra geçmişteki konuşmalarımız WhatsApp tarafından kullanılacak mı? Bu veriler başkalarıyla paylaşılacak mı? Bunun açıklamasını yapmadılar. O sözleşmeyi onayladığımız andan itibaren bizim geçmiş verilerimize ulaşabilirler. Zaten bu verileri kullanıyorlardı. Anonim olarak alıyorlardı. Şimdi bu sözleşmeyle beraber verileri kullanırken, isim vererek satabilecekler.