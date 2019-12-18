Google'nin Türkiye'den çekilme kararı Android kullanıcılarını nasıl etkileyecek? 18.12.2019 11:30

Rekabet Kurumu, ABD merkezli teknoloji şirketi Google'a, rekabete aykırı davranışları nedeniyle 93 milyon lira idari para cezası kesmişti. Google ise bu ceza sonrası milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir ambargo kararı aldı. Google, 12 Aralık'tan itibaren Türkiye'de satılan Android işletim sistemine sahip yeni çıkacak akıllı telefonlara programların lisansını vermeyeceğini açıkladı. Peki, Android sisteme sahip telefon kullanıcıları ne yapacak? Android kullanıcılarını bu durum nasıl etkileyecek? Bilişim Uzmanı Ali Keskin sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğini anlattı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google'a, Rekabet Kurumu, rekabete aykırı davranışları nedeniyle 93 milyon lira idari para cezası kesmişti. Google ise bu ceza sonrası milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir ambargo kararı aldı. Google, 12 Aralık'tan itibaren Türkiye'de satılan Android işletim sistemine sahip yeni çıkacak akıllı telefonlara programların lisansını vermeyeceğini açıkladı. Türkiye'de her yıl satılan telefonların 8.9 milyonunu Android cihazlar oluşturuyor.



GOOGLE ÇARK ETTİ

Google, bu cihazlara yüklenen uygulamaları üzerinden ciddi gelirler elde ediyor. Rekabet Kurumu'nun Google'ın restine aldırış etmemesi ile ABD'li teknoloji devi çark etti. Google'ın, restini geri çekip, zeytin dalı uzattığı son açıklamasında, Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmak istediği yer aldı.