Son dakika: Google çöktü mü? Google ve YouTube neden açılmıyor? İnternete neden girilmiyor? |Video 19.12.2019 11:53

Son dakika haberi... İnternette saat 10.40 civarı itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Dev arama motoru Google'da meydana gelen yavaşlama sorunu nedeniyle YouTube ve Gmail gibi hizmetlere de girilemiyor. Peki, Google çöktü mü? Google ve YouTube neden açılmıyor? İnternete neden girilmiyor? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Google'da son dakika erişim sorunu yaşanıyor. İnternet kullanıcıları saat 10.40 itibarıyla Google servislerine erişim sağlayamıyor. Google'a girmeye çalışan vatandaşlar 502 hatası ile karşı karşıya kalıyorlar. Google'daki erişim sorunu, diğer Google hizmetleri olan YouTube, Gmail, Google Analytics'e de yansıdı. Bu hata sonrası 'Google çöktü mü' soruları gündeme geldi. Peki, Google çöktü mü? Google ve YouTube neden açılmıyor? İnternete neden girilmiyor? İşte detaylar...

GOOGLE VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Google ve YouTube sayfalarına erişim saat 10.40 itibarıyla sağlanamıyor. Bu sayfalara giriş yapılmaya kalkıldığında "The server encounterede a temporary error and could not complete your request. Please trt again 30 seconds. That's all we know" yani "Server geçici bir hatayla karşı karşıya kaldı ve şu anda sizin isteğinizi tamamlayamıyor. 30 saniye içinde tekrar deneyiniz." hatası ekranlara geliyor.

BAKAN SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, Google servislerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu sıkıntıların global bir sorun olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Son dakika gelen bir diğer bilgiye göre de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamada, kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı, çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Öte yandan bazı kullanıcılar VPN ile bazı ülkeler üzerinden Google'a ve hizmetlerine erişebildiğini iddia ediyor.

GOOGLE HAKKINDA

Bilgisayar sistemlerinin kullanıcılar için henüz yeni yeni kullanılabilir hale geldiği 1995 yılında tanışan Larry Page ve Sergey Brin adlı iki arkadaş, bu tanışma ile tüm dünyayı değiştirebilecek yeni bir enformasyon kaynağını oluşturmanın ilk adımını atmıştır.

Michigan Üniversitesinden mezun olan 22 yaşındaki Larry, Stanford üniversitesine gitmek için planlar yapmaya başlamıştı. Stanford'a kayıt amaçlı giden Larry'e etrafı gezdirme görevi ise okul yönetimi tarafından Sergey'e verilmişti. O yıl içerisinde arkadaşlıkları pekişen ikili, 1996 yılında BackRub adlı küçük bir arama motoru için çalışmaya başlar. Stanford Üniversitesinin sunucularında bir yıldan uzun süre faaliyet gösteren sistem, çok fazla bant genişliği kapsamaya başlamıştır.

1997 yılında bu durumun üstesinden gelmeye kararlı olan Larry-Sergey ikilisi, aldıkları kararı harekete geçirmek için haftanın ilk iş günü olan 15 Eylül Pazartesi günü işe koyulur ve 1 rakamı ile 100 tane sıfırı temsil eden matematiksel bir ifade "Googol"dan yola çıkarak Google.com adresini tescil ettirir. Larry-Sergey ikilisi bu kelimeyi seçerek internetteki sonsuz bilgiyi organize etme hedefini yansıtmıştır.

Girişimlerine bir anda Andy Bechtolsheim adlı bir kişinin 100 bin dolarlık çek yazması, daha bir kuruluş bile olmayan Google'ın vizyonunun genişliğini gösterir nitelikte olmuştur.

DOODLE ORTAYA ÇIKIYOR

Özel günlerde yayınladığı hareketli ve günün anlam ve önemini yansıtan doodle'leri ilgi çekmeyi başaran Google'ın ilk doodle'ı ise biraz tesadüfü ortaya çıkmıştır. Büyük bir şirkete sahip olacaklarının farkında olmayan 24-25 yaşlarındaki hayatı yaşamak isteyen iki genç adamın, Nevada çölünde düzenlenen Burning Man festivaline katılmak istemeleri sonrası arkalarında boş kalacak olan minik ofisleri için bir uyarı bırakmak düşünceleri ilk doodle'yi meydana getirmiştir.

Google ekibinin birkaç gün boyunca bu festivale katılacağını belirtmek için logonun üzerine festivalin simgesini dahil etmeleri doodle konusunda ilk adım olmuştur.

ŞİRKET RESMİ OLARAK KURULUYOR

Larry-Sergey ikilisi işlerin kısa sürede yoluna girmesi üzerine 4 Eylül 1998 tarihinde şirket başvurusu yapmış ve Andy Bechtolsheim'den aldıkları 100 bin liralık parayı şirket için açtıkları banka hesabına yatırarak ilk adımı atmıştır.

Larry ve Sergey aynı ay içerisinde ilk çalışanlarını işe aldılar. Yeni kurulan Khan Academy eğitim şirketine katılmadan önce Google'da 10 yılı aşkın bir süre çalışan Craig Silverstein, Stanford'da Bilgisayar Bilimleri doktorası yapan bir öğrenciydi.

BÜYÜME KENDİSİNİ GÖSTERİYOR

Google, şirket çalışanlarının sayısı sekize ulaşınca garajdan bozma ofise sığamaz hale geldi ve 1999 yılının ilk aylarında Palo Alto'daki yeni mekanına taşındı. 3-4 ay sonra yapılan açıklamada 25 milyon dolar yatırım aldıktan sonra da Mountain View'e, daha büyük bir alana taşındıklarını açıklamışlardır.

Tüm bu başlangıçların ardından Google, 2016 yılı itibariyle dünya çapında bir şirket olmasının yanı sıra 131 milyar dolarlık değeri ve piyasaya sürdüğü yeni fikirleriyle de teknolojinin ve ekonomi dünyasının odak noktası olmuştur.