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Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklaelispor sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklaelispor sürprizi

21.01.2020 16:58

TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir karşısında aldığı 1-1 ve 0-0'lık skorlarla rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi. Mücadele sonrası GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, futbolcular ve aileleri çeyrek finali saha içerisinde kutladı.


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