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Kırklarelispor Başkanı Volkan Can'dan Başakşehir maçı sonrası açıklama

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can'dan Başakşehir maçı sonrası açıklama

21.01.2020 17:00

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1 biten maçın rövanşında Medipol Başakşehir'i konuk eden GMG Kırklarelispor, rakibiyle 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, turu taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.


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