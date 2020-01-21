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Kırklarelisporlu taraftarlardan zurnalı kutlama

Kırklarelisporlu taraftarlardan zurnalı kutlama

21.01.2020 16:57

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda GMG Kırklaelispor, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Mücadele sonrası büyük bir sevinç yaşan Kırklarelisporlu taraftarlar, Başakşehir karşısında elde edilen zaferi zurna çalarak kutladılar.


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