Kırklarelisporlu taraftarlardan zurnalı kutlama

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda GMG Kırklaelispor, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Mücadele sonrası büyük bir sevinç yaşan Kırklarelisporlu taraftarlar, Başakşehir karşısında elde edilen zaferi zurna çalarak kutladılar.
Kırklarelisporlu taraftarlardan zurnalı kutlama21.01.2020 16:57
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