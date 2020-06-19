Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, ilk maçta 1-0 devirdiği Antalyaspor’u konuk etti. Alanyaspor, Papiss Cisse'nin 3 gol atarak yıldızlaştığı ikinci maçta aldığı 4-0’lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi ve Trabzonpor'un rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE
19.06.2020 00:02
- Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE
- Alanyaspor 4-0 Antalyaspor | Papiss Cisse'nin golü
- Alanyaspor 3-0 Antalyaspor | Papiss Cisse'nin golü
- Aytemiz Alanyaspor 2 - 0 Antalyaspor | Ceyhun Gülselam'ın golü
- Aytemiz Alanyaspor 1 - 0 Fraport TAV Antalyaspor | Papiss Cisse'nin golü
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