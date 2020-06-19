Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı Alanyaspor 4 - 0 Antalyaspor MAÇ ÖZETİ İZLE

19.06.2020 00:02

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, ilk maçta 1-0 devirdiği Antalyaspor’u konuk etti. Alanyaspor, Papiss Cisse'nin 3 gol atarak yıldızlaştığı ikinci maçta aldığı 4-0’lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi ve Trabzonpor'un rakibi oldu.