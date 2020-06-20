Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, futbolun gündemini değerlendirdi. Uluç, "Ben böyle Fenerbahçe görmedim. Fenerbahçe böyle yönetilmez. Nihat Özdemir'i hedef gösterip gündemi değiştirmek istedi. Nihat Özdemir istifa ederek Ali Koç'un politikasını iflas ettirdi. Galatasaray rakipleriyle oynayacağı için avantajlı. Galatasaray ruhsuz top oynuyor. Ben böyle bir Galatasaray görmedim. Galatasaray'ın ne oynadığı belli değil. Hayal kırıklığı ifademin içinde Beşiktaş yok. Beşiktaş ikinci yarıdaki oyunuyla Antalyaspor'a fark atabilirdi." ifadelerini kullandı.
Hıncal Uluç'tan flaş 'Ali Koç' sözleri: Fenerbahçe böyle yönetilmez
20.06.2020 00:27
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