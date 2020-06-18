Haberler Video Spor Videoları Alanyaspor 4-0 Antalyaspor | Papiss Cisse'nin golü

Alanyaspor 4-0 Antalyaspor | Papiss Cisse'nin golü

Alanyaspor 4-0 Antalyaspor | Papiss Cisse'nin golü
18.06.2020 22:15

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Cisse'nin 46. dakika attığı golle durumu 4-0'a getirdi.


Spor Videoları