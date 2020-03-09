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Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı!

Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe Lucescu ile görüşme yaptı"

09.03.2020 22:06

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Lucescu ile görüşme yaptı. Sarı lacivertli yönetim tamamen Lucescu üzerine yoğunlaşmış durumda. Konyaspor maçından sonra Lucescu'yu açıklayacaklarını düşünüyorum. Lucescu da Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.


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