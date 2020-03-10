Arda Turan takımsız kaldı, soluğu halı sahada aldı 10.03.2020 10:11

Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Medipol Başakşehir ve Türkiye A Milli Futbol Takımı formalarını giyen, ancak düşen form grafiği sonrası bu sezonun ikinci yarısında takımsız kalan Arda Turan soluğu halı sahada aldı. Arda Turan'ın adı ara transfer döneminde sık sık altyapısında yetiştiği Galatasaray ile anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrılarak kulüpsüz kalan Arda Turan, yakın dostlarıyla halı sahada futbol oynamaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun halı sahada attığı muhteşem gol ortaya çıktı.

Takımlar şöyle oluştu:

GALATASARAY VETERANLAR:

Mert Korkmaz, Erhan Küçük, Murat Akyüz, Sercan Ekinci, Cihan Haspolatlı, Engin Erdem.

ARDA TURAN'IN TAKIMI:

Arda Turan, Ekrem Okumuş, Gökhan Özdemir, Akın Demir, Eren Baye, Benhur Yardımcı.