Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar vefat etti! Timurtaş Uçar'ın oğlu neden öldü?

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Federasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, Bekir Yunus Uçar'ın ani vefatı motosiklet camiasında derin üzüntü yarattı.
Açıklamada, "Federasyon başkanımız Bekir Yunus Uçar, kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenaze töreni bugün Fatih Camii'nde öğle namazının ardından yapılacak ve merhum Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun" denildi.