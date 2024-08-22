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St. Gallen - Trabzonspor maçında kahreden anlar!
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St. Gallen - Trabzonspor maçında kahreden anlar!

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024, 23:03   |   Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 23:15

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda St. Gallen ile karşı karşıya geldi. İsviçre ekibi karşısında avantajlı bir skorla ülkemize dönmek isteyen temsilcimiz ilk yarının son dakikalarında etkili ataklarıyla sonuca gitmek istedi fakat St. Gallen kalecisi Lawrence buna izin vermedi. İşte Lawrence'in önce Ozan Tufan'a ardından da Orsic'e kalesini kapadığı anlar.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre deplasmanında St. Gallen ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede, Trabzonspor avantajlı bir skorla ülkeye dönmeyi hedeflerken, maçın ilk yarısında önemli gol fırsatları buldu. Özellikle ilk yarının son dakikalarında baskısını artıran Trabzonspor, rakip kaleyi adeta abluka altına aldı.

Trabzonspor'un bu baskılı anlarında sırasıyla Ozan Tufan ve Orsic, kaleci Lawrence ile karşı karşıya geldi. Ancak St. Gallen kalecisi Lawrence, yaptığı kritik kurtarışlarla Trabzonspor'un gol sevinci yaşamasına engel oldu. Önce Ozan Tufan'ın şutunda reflekslerini konuşturan Lawrence, hemen ardından Orsic'in tehlikeli vuruşunu da ustalıkla engelleyerek takımını ayakta tuttu.

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