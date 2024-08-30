Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 15:07 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 15:36

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun grup aşaması kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapıldı. İlk kez uygulanacak yeni formatla düzenlenecek turnuvada, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın köklü kulüpleriyle karşılaşacak. Kura çekiminde Fenerbahçe, Slavia Prag, Manchester United, Olympique Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti. Fikstürler ise 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.

Yeni Format: Avrupa Ligi'nde Devrim Niteliğinde Değişiklikler

Bu sezondan itibaren UEFA Avrupa Ligi, klasik grup aşaması formatını terk ederek, lig usulüne geçiyor. Yeni formatta 36 takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere toplamda 8 maç yapacak. Takımlar, 4 farklı torbadan ikişer ekip ile karşılaşacak şekilde eşleşti. Ligde mücadele edecek her takım, belirlenen sekiz rakibiyle kıyasıya bir yarış içine girecek.

İlk 8'e Giren Takımlar Doğrudan Son 16 Turu'na Yükselecek

Turnuvada büyük bir rekabet söz konusu. Lig aşamasının sonunda, puan tablosunda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak. 9. ile 24. sırada yer alan ekipler ise Play-off turunda karşı karşıya gelecek ve bu turu geçen takımlar son 16'ya kalacak. Play-off ve sonraki turlar, klasik iki maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

İlk Maçlar Eylül'de Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Lig aşaması boyunca futbolseverler, Avrupa'nın dört bir yanından yüksek tempolu maçlara tanıklık edecek. Turnuvanın finali ise 21 Mayıs 2025 tarihinde, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.