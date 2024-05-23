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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 16:55 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 16:55

Türkiye Kupası'nda final heyecanı! Beşiktaş-Trabzonspor finali 20.45'te ATV'de

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20:45'te başlayacak ve Atv kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte maça dair detaylar...

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hollandalı Dennis Johan Higler oldu.


Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Burak Pakkan'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği maçta VAR koltuğunda ise Hollanda'dan Dennis Johan Higler oturacak. Higler'e, AVAR'da Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan eşlik edecek.

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