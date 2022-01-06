Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca şehre geldi: Kulübün 160. yabancı transferi oldu

Trabzonspor Kulübünün, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca, Trabzon'a geldi.

THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan kente gelen 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, havalimanının dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Havalimanında salgın nedeniyle geniş tedbirler alınırken, çok sayıda bordo-mavili taraftar Visca'yı karşıladı. Çıkışı sırasında taraftarları selamlayan Visca, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum" diyerek beraberindeki kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrıldı.

Bu arada, Trabzonspor'un 3,5 yıllık anlaşma sağladığı futbolcunun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.



EDIN VISCA, BORDO-MAVİLİ KULÜBÜN 160. YABANCISI OLDU

Trabzonspor'un 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Edin Visca, bordo-mavili kulübün 160. yabancı transferi oldu. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ara transfer döneminde de transfer hızını kesmiyor. Karadeniz ekibi, Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi'yi 3.5 yıllığına renklerine bağlamasının ardından Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yaz transfer döneminde Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Cornelius, Dorukhan, İsmail, Siopis ve Denswil olmak üzere 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor, ara trensfer döneminde de Kouassi'nin ardından ikinci transferini de Edin Visca ile yaptı.

160. YABANCI

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihine bugüne kadar 53 ülkeden 160 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu transferlerin çoğunu ise Brezilya'dan gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde ise Karadeniz ekibi Visca transferiyle 36 yabancı oyuncu transferi yaptı. Nisan 2018'de yılında göreve gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1369 günlük görev süresi boyuncu 36 yabancı oyuncu transferine imza attı. Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya) Nemanja Andjusic, Edin Visca (Bosna Hersek), Ekuban (Gana), Donis Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere) Monuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvator), Benik Afobe (Kongo), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları) ve Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili)Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa) Corneliuas (Danimarka) , Denswill (Hollanda) kadrosuna kattı.

REKOR BREZİLYA'DA

Trabzonspor'da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Bordomavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden tam 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Marco Aurelio, Mehmet Aurelio ismini alarak Türk statüsünde oynadı ve milli takım forması giydi.

EDIN VISCA İKİNCİ BOSNA'LI OYUNCU OLDU

Trabzonspor'da , daha önce Bosna'dan Nemanja Andjusic transfer ederken Edin Visca ise bu ülkeden transfer edilen ikinci oyuncu oldu.





TAKVİM ÖZEL HABER | EDIN VISCA'DAN TARİHE GEÇEN İMZA: TRABZONSPOR TARİHİNİN EN PAHALI ARA TRANSFERİ OLDU!

Süper Lig lideri Trabzonspor dün ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmış ve Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmıştı. Boşnak yıldız attığı 3.5 yıllık imzayla Bordo-Mavili kulübün tarihine geçti.



VISCA ZİRVEYE ÇIKTI

Visca 4.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu. 31 yaşındaki futbolcu, 2008-2009 sezonunda Norveç ekibi Stabaek'den 4 milyon Euro'ya alınan Alanzinho'yu geride bırakıp zirveye çıkmayı başardı. Listenin 3. sırasında 2017-2018 sezonunda Milan'dan 3.4 milyon Euro'ya alınan Jose Sosa var.

4. SIRANIN SAHİBİ İSE OLCAN ADIN

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda Olcan'ı kadrosuna katmak için Gaziantepspor'a 3 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

5. SIRADA BAKASETAS

Geçtiğimiz sezon ara transferde Bordo-Mavili takıma Alanyaspor'dan transfer olan Tasos Bakasetas ise 5. Sırada yer alıyor. Trabzonspor, Yunan yıldız için kasasından 3 milyon Euro çıkarmıştı.

Trabzonspor tarihinin tüm transfer dönemlerine bakıldığında en pahalı imzası ise Majeed Waris'e ait. Bordo-Mavililers 2014-2015 sezonunda Spartak Mostova'ya tam 6.9 milyon Euro ödemişti.