Karadeniz fırtınası Visca’nın transferini bitirdi! Perde arkasını TAKVİM açıkladı





BİZİMLE VAR MISIN!

Trabzonspor ilk yaptığı teklif olan 2.5 milyon Euro'yu da artırarak 3.5 milyon Euro önerdi. Trabzonspor yönetimi daha sonra şampiyonluk bonusu ve takas formüllerini de masaya koydu. Visca da gitmek için izin istedi. Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor kulübünün teklifini kabul ettiğini pazartesi günü Ahmet Ağaoğlu'na iletti ve ekledi: "Ben onay verdim şimdi Visca ile görüşebilirsiniz" dedi. Bunun üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu, Visca ile Başakşehir tesislerinde bir araya gelerek "Seni Trabzonspor'da görmek istiyoruz bizimle birlikte şampiyonluk mücadelesi vermeye hazır mısın" diye sordu. Visca da buna hazır olduğunu belirtti. Önceki gün Bosna'dan gelen oyuncunun menajerleriyle bir görüşme yapıldı. Ve 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Daha sonra Ağaoğlu ile Gümüşdağ, Başakşehir kulüp binasında bir araya geldi. İmzalar 7 dakikada atıldı.