Karadeniz fırtınası Visca’nın transferini bitirdi! Perde arkasını TAKVİM açıkladı

Trabzonspor'un Visca aşkı bundan tam 4 yıl önce başladı. Bordo-Mavili kulüpte o dönemki yönetim kurulu oyuncu ve Başakşehir ile ıslak imza aşamasına gelmişken son anda transfer yattı... Ancak Trabzonspor'un Visca aşkı hiç bitmedi.
ONU ALABİLİR MİYİZ?
Abdullah Avcı'nın aklında daima Visca vardı... Avcı yaklaşık 2 ay önce bu düşüncesini Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile paylaştı. Tecrübeli hoca, "Visca'yı alabilir miyiz?" diye sordu. Ağaoğlu ve Doğan ise 'Alabiliriz' cevabı verdikten sonra Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek, "Oyuncunuzu istiyoruz" dedi.
KOLAYLIK İSTİYORUM
Başakşehir Visca'yı öncelikle bırakmaya sıcak bakmadı. Bu kez devreye Abdullah Avcı girdi. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'ı arayan Avcı, "Bu kulübe yıllarımı verdim. Bu transfer için sizden kolaylık istiyorum" dedi. Gümüşdağ da Avcı'dan gelen talep sonrası Trabzonspor'un ikinci görüşme talebini kabul etti.