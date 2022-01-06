Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Karadeniz fırtınası Visca’nın transferini bitirdi! Perde arkasını TAKVİM açıkladı

    4 yıl önce başlayan aşk dün mutlu sonla bitti... Başakşehir’i n yıldızı Visca, Trabzonspor’un kadrosuna katıldı... Son iki ayda yoğunlaşan transfer görüşmelerinin perde arkasını TAKVİM açıklıyor.

    İşte yılın bombası
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Trabzonspor'un Visca aşkı bundan tam 4 yıl önce başladı. Bordo-Mavili kulüpte o dönemki yönetim kurulu oyuncu ve Başakşehir ile ıslak imza aşamasına gelmişken son anda transfer yattı... Ancak Trabzonspor'un Visca aşkı hiç bitmedi.



    ONU ALABİLİR MİYİZ?
    Abdullah Avcı'nın aklında daima Visca vardı... Avcı yaklaşık 2 ay önce bu düşüncesini Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile paylaştı. Tecrübeli hoca, "Visca'yı alabilir miyiz?" diye sordu. Ağaoğlu ve Doğan ise 'Alabiliriz' cevabı verdikten sonra Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek, "Oyuncunuzu istiyoruz" dedi.



    KOLAYLIK İSTİYORUM
    Başakşehir Visca'yı öncelikle bırakmaya sıcak bakmadı. Bu kez devreye Abdullah Avcı girdi. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'ı arayan Avcı, "Bu kulübe yıllarımı verdim. Bu transfer için sizden kolaylık istiyorum" dedi. Gümüşdağ da Avcı'dan gelen talep sonrası Trabzonspor'un ikinci görüşme talebini kabul etti.



        BİZİMLE VAR MISIN!
        Trabzonspor ilk yaptığı teklif olan 2.5 milyon Euro'yu da artırarak 3.5 milyon Euro önerdi. Trabzonspor yönetimi daha sonra şampiyonluk bonusu ve takas formüllerini de masaya koydu. Visca da gitmek için izin istedi. Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor kulübünün teklifini kabul ettiğini pazartesi günü Ahmet Ağaoğlu'na iletti ve ekledi: "Ben onay verdim şimdi Visca ile görüşebilirsiniz" dedi. Bunun üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu, Visca ile Başakşehir tesislerinde bir araya gelerek "Seni Trabzonspor'da görmek istiyoruz bizimle birlikte şampiyonluk mücadelesi vermeye hazır mısın" diye sordu. Visca da buna hazır olduğunu belirtti. Önceki gün Bosna'dan gelen oyuncunun menajerleriyle bir görüşme yapıldı. Ve 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Daha sonra Ağaoğlu ile Gümüşdağ, Başakşehir kulüp binasında bir araya geldi. İmzalar 7 dakikada atıldı.



        ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM
        Trabzonspor'un yeni yıldızı Visca, "Şimdi taraftarla ve büyük camiayla şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız. Abdullah hoca bana futbolu öğretendir" ifadelerini kullandı.



        BAŞKANLAR BİRLİKTE AÇIKLADILAR
        Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Visca dün ortak basın toplantısı düzenlidi.



            AĞAOĞLU: VİSCA EN ZORLANDIĞIM TRANSFERDİ
            Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Visca ile ilgili konuştu. Ağaoğlu, "3,5 yıllık süreç içinde en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi. Kulübün en değerli oyuncusu. Hepimizin yakından tanıdığı, hocamızın çok istedi, camiamızın uzun süredir beklediği transferdi" diye konuştu.
            (Yunus Emre Sel)

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            KAD-SİS Bursa’da!
            Haberler Spor Karadeniz fırtınası Visca’nın transferini bitirdi! Perde arkasını TAKVİM açıkladı
                SON DAKİKA