Edin Visca’dan tarihe geçen imza: Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu!

Süper Lig lideri Trabzonspor dün ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmış ve Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmıştı. Boşnak yıldız attığı 3.5 yıllık imzayla Bordo-Mavili kulübün tarihine geçti.
VISCA ZİRVEYE ÇIKTI
Visca 4.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu. 31 yaşındaki futbolcu, 2008-2009 sezonunda Norveç ekibi Stabaek'den 4 milyon Euro'ya alınan Alanzinho'yu geride bırakıp zirveye çıkmayı başardı. Listenin 3. sırasında 2017-2018 sezonunda Milan'dan 3.4 milyon Euro'ya alınan Jose Sosa var.
4. SIRANIN SAHİBİ İSE OLCAN ADIN
Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda Olcan'ı kadrosuna katmak için Gaziantepspor'a 3 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.