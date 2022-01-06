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    • 06.01.2022 12:06
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    • 06.01.2022 12:06
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    Edin Visca’dan tarihe geçen imza: Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu!

    Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor ara transfere de hızlı girerek kadrosunu Başakşehir’den Edin Visca ile güçlendirdi. Visca 4.3 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Visca’dan tarihe geçen imza!

    Süper Lig lideri Trabzonspor dün ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmış ve Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmıştı. Boşnak yıldız attığı 3.5 yıllık imzayla Bordo-Mavili kulübün tarihine geçti.



    VISCA ZİRVEYE ÇIKTI
    Visca 4.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu. 31 yaşındaki futbolcu, 2008-2009 sezonunda Norveç ekibi Stabaek'den 4 milyon Euro'ya alınan Alanzinho'yu geride bırakıp zirveye çıkmayı başardı. Listenin 3. sırasında 2017-2018 sezonunda Milan'dan 3.4 milyon Euro'ya alınan Jose Sosa var.

    4. SIRANIN SAHİBİ İSE OLCAN ADIN
    Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda Olcan'ı kadrosuna katmak için Gaziantepspor'a 3 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

        5. SIRADA BAKASETAS
        Geçtiğimiz sezon ara transferde Bordo-Mavili takıma Alanyaspor'dan transfer olan Tasos Bakasetas ise 5. Sırada yer alıyor. Trabzonspor, Yunan yıldız için kasasından 3 milyon Euro çıkarmıştı.

        Trabzonspor tarihinin tüm transfer dönemlerine bakıldığında en pahalı imzası ise Majeed Waris'e ait. Bordo-Mavililers 2014-2015 sezonunda Spartak Mostova'ya tam 6.9 milyon Euro ödemişti.

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