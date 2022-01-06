Edin Visca’dan tarihe geçen imza: Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu!





VISCA ZİRVEYE ÇIKTI

Visca 4.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı ara transferi oldu. 31 yaşındaki futbolcu, 2008-2009 sezonunda Norveç ekibi Stabaek'den 4 milyon Euro'ya alınan Alanzinho'yu geride bırakıp zirveye çıkmayı başardı. Listenin 3. sırasında 2017-2018 sezonunda Milan'dan 3.4 milyon Euro'ya alınan Jose Sosa var.