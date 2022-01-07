Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca için bugün imza töreni düzenlendi. Sonrasında ise Trabzonspor, Boşnak yıldız için hoş geldin videosu yayınladı. Visca için hazırlanan videodaki mesajlar dikkatlerden kaçmadı. “Bir Bosna ezgisiyle merhaba” başlığıyla verilen video da “Çok çalıştın ilerlerdin, futbolunla büyüledin, kimselere gitmedin, sonunda gülümsedin, biz bordo dedik sen mavi dedin, türklerimizi söyledin, aramıza hoş geldin Edin Visca” ifadelerini kullandı. Videoda ayrıca Trabzonspor, 2010-11 sezonuna göndermede bulundu… ‘7 şampiyonluk’ ve kazandığı kupalara da yer verildi.