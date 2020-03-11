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Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku! Devam edemedi...

Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku! Devam edemedi...

11.03.2020 22:31

Trabzonspor ertelenen maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 35. dakikasında Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth rakip ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi bittikten sonra oyuna tekrar girerek kendisini deneyen Sörloth devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Ndiaye dahil oldu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Alexander Sörloth'un sakatlığıyla ilgili detayları ve gelişmeleri aktardı.


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